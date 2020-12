ASKAP mapirao približno tri miliona galaksija u samo 300 sati

Australijski radio teleskop ASKAP mapirao je približno tri miliona galaksija u samo 300 sati, što dokazuje da za istraživanje neba nisu potrebne godine.

Karta, sastavljena od 903 slike, prikazuje milione tačaka, udaljenih galaksija, od kojih mnoge nikada prije nismo vidjeli.

Vodeći svjetski radio teleskop australijske nacionalne naučne agencije (CSIRO), koji se zove ASKAP snimao je cijelo južno nebo rekordnom brzinom i sa do sad neviđenim detaljima, kako bi izgradio "astronomsku verziju Google Mapsa".

"ASKAP primjenjuje najnovija dostignuća u nauci i tehnologiji na prastara pitanja o misterijama svemira i astronomima širom sveta nudi nova otkrića, kako bi pronašli odgovore na pitanja koja postavljaju", rekao je dr Leri Maršal, izvršni direktor agencije CSIRO koji upravlja radio teleskopom.

Sve to omogućavaju inovativni prijemnici koji sadrže tehnologiju faznog unosa nizova. ASKAP je nevjerovatno moćan - generiše više sirovih podataka brže nego cio australijski internet-saobraćaj.

"U vremenu kada imamo pristup većem broju podataka nego ikad prije, ASKAP i superračunari koji ga podržavaju pružaju neuporediv uvid i posjeduju neke do sad neviđene alate", dodao je Maršal.

Ključna funkcija teleskopa je široko vidno polje, generisano novim prijemnicima koji ASKAP-u omogućavaju snimanje panoramskih slika neba sa nevjerovatnim detaljima.

Astronomsko društvo Australije objavilo je nove rezultate istraživanja koje je obuhvatilo 83% neba.

Novi podaci omogućiće astronomima sprovođenje statističkih analiza velike populacije galaksija, na isti način na koji istraživači društvenih trendova koriste podatke statističkih zavoda.

"ASKAP je izradio kartu svemira rekordnom brzinom. Očekujemo da ćemo ubuduće pronaći na desetine miliona novih galaksija", rekli su učsnici studije.

Čak 13,5 ekzabajta (milijardu gigabajta) sirovih podataka koje je generisao ASKAP obrađeno je upotrebom hardvera i softvera po mjeri agencije CSIRO.

Today is a special day for astronomy as we release the results of our ASKAP telescope's first survey of the southern sky. What used to take years, can now be done in days revealing more of the Universe - about a million times more!https://t.co/dzPXzCceil pic.twitter.com/kySCWDd5Si