Artemis 1 Orion kapsula spremna za rasklapanje

Prošlo je nešto manje od mjesec dana od kada se kapsula Artemis 1 Orion spustila u Atlantski okean i tako uspješno okončala misiju u kojoj je putovala oko Mjeseca.

NASA je sada spremna da je rasklopi i pokupi dragocjene informacije.

Letjelica je bila bez posade, a u subotu, 10. decembra, se bezbjedno spustila u okean.

Tako se završila misija koja je potrajala 26 dana, a rezultat su nevjerovatni snimci Zemljinog satelita, prenosi PC Press.

Iz agencija NASA kažu da se radi o istorijskom događaju, a sljedeći korak je izvlačenje podataka koje je letjelica sakupila tokom putovanja kroz svemir.

Sada se nalazi u Kennedy Space centru, gdje je stigla 30. decembra.

Sva pažnja je usmjerena na Moonikin Campos, lutku koja je s kapsulom putovala da bi se utvrdilo kako bi ovaj let mogao da utiče na ljudska bića. U pitanju je važan korak na putu ka Mjesecu, a sljedeća etapa je Artemis II koji put kosmosa kreće 2024. godine, i to s četvoročlanom posadom.

