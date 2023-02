Asteroid napravio svjetlosni spektakl iznad La Manša (VIDEO)

Mali asteroid koji se naziva i meteoroid oko četiri sata poslije ponoći na tlu iznad Francuske, tačnije iznad La Manša, obasjao je nebo jakom svjetlošću, raspao se i ugasio.

Meteoroid je bio dimenzija oko jednog metra, a udario je u Zemljinu atmosferu na nebu iznad Francuske. Na društvenim mrežama pojavili su se snimci neobične pojave koji se razmjenjuju, a meteoroid je privukao veliku pažnju javnosti.

Oko sedam sati prije udara, meteoroid je otkrio mađarski astronom Kristijan Šarnecki, u opservatoriji u planinama.

Evropska svemirska agencija (ESA) objavila je na Twitteru da je to "znak brzog napretka u globalnim mogućnostima otkrivanja asteroida".

Meteor lights up the sky of France, as seen from Paris pic.twitter.com/9RphBdkQIw