Asteroid veličine nebodera projuriće pored Zemlje

Asteroid veći od Empire State Buildinga, nebodera koji je visok skoro 400 metara, projuriće sljedeće sedmice pored Zemlje, javio je CNN.

Nebesko tijelo 2006 QQ23 trebalo bi projuriti pored Zemlje 10. avgusta, a s obzirom na to da mu presjek iznosi oko 570 metara, neki su iskazali zabrinutost zbog tog događaja.

Međutim, astronomi Lindli Džonson i Keli Fast iz NASA-ine Kancelarijea za koordinaciju planetarne odbrane kažu kako se nemamo čega bojati. Naime, Džonson i Fast prate objekte koji prolaze blizu Zemlje (eng. near-Earth objects ili NEO), poput asteroida i kometa koji orbitiraju oko našeg Sunca zajedno s ostalim planetima.

"Što se tiče 2006 QQ23, to je asteroid srednje veličine koji će proći na udaljenosti od 8 miliona kilometara. Dakle, radi se o manje-više bezopasnom nebeskom tijelu", rekao je Džonson.

Poređenja radi, Mjesec je od Zemlje udaljen u prosjeku 384.401 kilometar, a ovdje se radi o milionima kilometara.

"Asteroidi ove veličine prolaze pored Zemlje oko 5 ili 6 puta godišnje", rekao je Džonson.

2006 QQ23 ima prosjek manji od kilometra, a najveći poznati asteroid koji orbitira oko Sunca dugačak je oko 33,8 kilometara.

Do sada je NASA katalogizovala gotovo 900 asteroida koji prolaze pored Zemlje, a kojima je prosjek veći od jednog kilometra. Manji asteroidi, na primjer veličine automobila, obično izgore u atmosferi i ne bi trebali izazvati nikakvu štetu ako krenu prema Zemlji. S druge strane, malo veći bi već mogli uzrokovati ozbiljnije posljedice.

Na primjer, 2013. godine meteor presjeka 17 metara prošao je kroz našu atmosferu nad Rusijom. Iako nije udario u tlo, zbog same eksplozije bilo je povrijeđeno više od 1000 ljudi.

Kada bi tijelo veličine asteroida 2006 QQ23 pogodilo Zemlju, moglo bi devastirati područje veličine države. Takvi veći udari dešavaju se dosta rijetko, možda jednom u 200 ili 300 godina, a NASA i druge svemirske agencije ili organizacije imaju dobro razvijenu tehnologiju kojom pronalaze i prate takve asteroide. Na primjer, orbitu asteroida 2006 QQ23 astronomi prate još od 1901. godine i znaju kako će izgledati sve do daleke 2200.

#Asteroid danger explained #infographic ~ just how much do we know about asteroids or other near-Earth objects (NEO) that come close to Earth during their orbit around the Sun? ... most have yet to be found! #AsteroidDay2018 Explore and download: https://t.co/WDvDde2c62 pic.twitter.com/LAgvFTj8MF