Astronaut podijelio prvi video sa Međunarodne svemirske stanice

Astronaut Viktor Glover, podijelio je svoj prvi video sa Međunarodne svemirske stanice.

Viktor Glover, koji je objavio nesvakidašnji video materijal, jedan je on putnika koji su na Međunarodnu svemirsku stanicu stigli u kapsuli "Spejs eks-a" "Dragon".

My first video from space! Looking at the Earth through the window of Dragon Resilience. The scale of detail and sensory inputs made this a breathtaking perspective! pic.twitter.com/n7b5x0XLIp