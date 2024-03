Astronauti će na Mjesec ponijeti biljke (FOTO)

Prvi astronauti koji će u programu Artemis, američke svemirske agencije NASA-e, sletjeti na Mjesec uspostaviće minijaturni staklenik, naravno, ako sve bude išlo kako je planirano.

NASA je izabrala prva tri naučna eksperimenta koje će astronauti obaviti na lunarnoj površini tokom misije Artemis III planirane za 2026. godinu. Među njima je i eksperiment LEAF (Lunar Effects on Agricultural Flora), koji će proučavati kako će se "svemirske kulture nositi u egzotičnom lunarnom okruženju".

"LEAF će biti prvi eksperiment za posmatranje fotosinteze, rasta i sistemskih odgovora na stres koji predstavljaju svemirsko zračenje i djelimična gravitacija. Podaci o rastu i razvoju biljaka, zajedno s parametrima zaštite okoline, pomoći će naučnicima da razumiju upotrebu biljaka uzgojenih na Mjesecu u svrhu prehrane ljudi i podrške života na Mjesecu i dalje“, saopštila je NASA.

Preostala dva izabrana eksperimenta su LEMS (Lunar Environment Monitoring Station) i LDA (Lunar Dielectric Analyzer.

Garancija da će tri eksperimenta završiti na Mjesecu nema, ali je plan zasad takav.

Tokom misije Artemis II će četiri astronauta preći put oko Mjeseca i vratiti se na Zemlju krajem 2025. godine..

Jednomjesečna misija Artemis I, koja nije imala posadu, uspješno je lansirana u orbitu i nazad u novembru 2022. godine, prenosi RTCG.

