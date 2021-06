Astronauti instalirali solarne ploče na ISS

Francuski i američki astronauti su okončali šestočasovnu svemirsku šetnju, tokom koje su instalirali nove solarne ploče kako bi pojačali priliv električne energije na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS), saopštila je danas NASA.

"Bio je to veliki timski rad i ne mogu biti srećniji zbog povratka na stanicu sa kolegom Šejnom Kimbrouom", napisao je na Twitteru astronaut, Francuz Tomas Peske.

Dvojica astronauta, koji su stigli na svemirsku stanicu krajem aprila, postavila su šest solarnih ploča nove generacije, prenio je "Gardijan".

Novo solarno krilo, a treba još pet da stigne, daće zastareloj stanici dovoljno električne energije da primi svemirske turiste, koji namjeravaju u sve većem broju da posjete ISS.

The 60-foot-long roll out solar arrays have successfully deployed as the space station soared over the United States. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/6mQOQ2Fj5n