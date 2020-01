Astronauti ispekli prve kolače u svemiru

HJUSTON - Astronauti Međunarodne svemirske stanice (MSS) ispekli su prve kolače u svemiru, ali je proces trajao znatno duže nego na Zemlji.

Italijanski komandir MSS-a Luka Parmitano bio je glavni kuvar, a u izvođenju eksperimenta pomogla mu je Kristina Koh iz američke Nase.

Ovi kolači na Zemlji se peku od 15 do 20 minuta, ali su astronauti otkrili da im je u svemiru potrebno najmanje dva sata. Prva i druga tura kolača provele su u rerni 25, odnosno 75 minuta, ali su bili nepečeni.

Najbolji rezultati postignuti su kada su kolači pečeni od 120 do 130 minuta, prenio je AFP.

"Ove godine smo pripremili svemirske kolače i mlijeko za Djeda Mraza", napisala je Kohova na Twitteru.

Prototip rerne koja se može koristiti u uslovima mikrogravitacije dizajnirale su i napravile kompanije "Nanoreks" i "Ziro G kuhinje", a sirovu masu za kolače obezbijedio je lanac hotela "Hilton".

"MSS je mirisala na čokoladne kolače kada je Luka otvorio rernu! Kao kod kuće!", objavio je "Nanoreks" na Twitteru.

Iako su astronauti rekli da ono što su dobili liči i miriše na kolače, niko ih nije probao.

Tri kolača vraćena su na Zemlju svemirskim brodom "spejs eks dragon" 7. januara i testiraće ih naučnici koji se bave hranom da bi utvrdili da li su jestivi.

