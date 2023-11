Astronautima ispala torba sa alatom, može se vidjeti sa Zemlje (FOTO)

Svakome se desilo da dok popravlja stvari po kući ispusti čekić, ispadne mu šrafciger ili obori torbu sa alatom.

Kada, međutim, popravljate nešto u svemiru, to znači da možete da se oprostite sa alatom, mada ćete zabaviti neke astronome koji će, dok budu posmatrali noćno nebo, primijetiti čudan objekat.

"Mjesec, Mars, Saturn, torba sa alatom, Jupiter… Ček, ček. Šta bi ono?“, vjerovatno će biti reakcija astronoma kad ubuduće budu gledali u noćno nebo i vide čudnu torbu kako kruži oko Zemlje.

Razlog su Jasmin Mogbeli i Moral O’Hara koje su 1. novembra izašle iz Međunarodne svemirske stanice da obave popravke kada im je ispala torba sa alatom.

Njih dvije su popravljale mehanizam koji omogućava solarnim panelima da prate položaj Sunca i okreću se prema njemu.

"Tokom popravke, jedna torba sa alatom je izgubljena. Torba je uočena je pomoću spoljnih kamera ali će, pošto je procijenjeno da ne predstavlja rizik po stanicu, najvjerovatnije ostati da 'pluta' u svemiru i da se zajedno sa stanicom okreće oko Zemlje", navode iz Nase, prenosi RTS.

Picture taken #fromspace onboard the @Space_Station by @JAXA_jp astronaut @Astro_Satoshi EVA #89 lost tool bag cc @AstroJaws @lunarloral @AstroAnnimal#Expedition70 #ISS pic.twitter.com/LSMXL3aQ44