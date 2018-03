Astronautu boravak u svemiru izmijenio DNK

VAŠINGTON - Američkom astronautu Skotu Keliju DNK je djelimično izmijenjena nakon godinu dana provedenih u svemiru, potvrdila je NASA, poslije upoređivanja podataka sa njegovim bratom blizancem Majkom koji je ostao na Zemlji.

Sedam odsto Skotovih gena se nije vratilo u stanje prije nego što je odletio na godinu dana dugu svemirsku misiju.

Skot i njegov brat blizanac Mark Keli, takođe astronaut, bili su subjekti istraživanja čiji je cilj bio da utvrdi šta se tačno dešava sa tijelom poslije godinu dana provedenih u svemiru, prenijeli su američki mediji.

Na Međunarodnoj svemirskoj stanici Skot je bio od marta 2015. do marta 2016, za koje vrijeme je Mark bio na Zemlji.

Istraživači su proučavali Skotov boravak u svemiru sa psihološke i fiziološke strane, poredeći rezultate sa njegovim bratom koji je ostao na Zemlji.

Zbog boravka u svemiru Skotovi geni pretrpeli su promene usled manjka kiseonika, češćih upalnih procesa i iznenadnih promena u unošenju hranjivih materija.

Većina promena ispravilo se po povratku na Zemlju. Neke promene, međutim, trajnije su prirode.

Prošle godine, utvrđeno je da su kratki ponovljeni nizovi nukleotida na kraju hromozoma, telomere, postale izdužene tokom boravka u svemiru.

Dva dana po povratku, otkriveno je da se većina telomera vratilo u uobičajeno stanje, ali sedam odsto se nije vratilo u normalno stanje.

Kako je preneo Dejli mej, Skot se vratio i pet centimetara viši od brata blizanca.

What? My DNA changed by 7%! Who knew? I just learned about it in this article. This could be good news! I no longer have to call @ShuttleCDRKelly my identical twin brother anymore. https://t.co/6idMFtu7l5