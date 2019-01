Astronomi-amateri otkrili rijetku egzoplanetu

​Naučnici amateri su početkom januara obznanili pronalazak nove egzoplanete – K2-288Bb, koja pripada tipu nebeskih tijela koje naučnici do sada nisu imali prilike da često posmatraju.

Pronalazak bi mogao da pruži nove uvide u to na koje se načine formiraju planete.

Posmatranjem kosmosa se odavno ne bave samo eksperti, te je sve više amaterskih grupa koje bitno doprinose ovom polju.

Upravo je to omogućilo najnovije otkriće – egzoplanetu koja je duplo veća od Zemlje, te se kreće oko svoje zvijezde. Do sada se došlo do zaključka da je temperatura na novootkrivenom nebeskom tijelu takva da bi mogla da dozvoli postojanje tekuće vode.

Tako bi K2-288Bb po sastavu mogla da podsjeća na Neptun, a od zemlje je udaljena 226 svetlosnih godina, te se nalazi u sazvežđu Taurus. Zvijezda oko koje kruži je za dvije trećine manja od Sunca, a za jedan krug potreban je oko 31 dan.

Planete kao što su super-Zemlje, te mini-Neptuni, su uobičajena pojava, ali nebeskih tela koja se po veličini nalaze između njih su još uvek retka, te K2-288Bb spada u tu kategoriju. Zahvaljujući tome naučnici će moći da steknu nove uvide u evoluciju nebeskih tela ove veličine, te rasvetle momente koji su do sada predstavljali misteriju.

(PCPress/EarthSky)