Astronomi amateri snimili eksploziju na Jupiteru

Nije neobično da neko zalutalo nebesko tijelo udari u plinovite divove poput Jupitera ili Saturna, no nije često da baš u tom trenutku to neko sa Zemlje posmatra i snima.

Upravo to se dogodilo prije desetak dana, kada su astronomi amateri zabilježili ogromnu eksploziju u gornjoj atmosferi Jupitera. Tako su, među ostalima, Harald Paleske iz Njemačke, koji je snimao sjenu Ioa, i Jose Luis Pereira iz Brazila 13. septembra 2021. snimili sjajan bljesak nad tom planetom.

Ako se potvrdi autentičnost događaja, biće to tek osmi takav udar opažen na Jupiteru od udara kometa Shoemaker-Levy 9 1994. godine, koji se raspao zbog plimnih sila Jupitera i proizveo niz udara.

"To je vrlo kratak događaj, traje nekoliko sekundi"

Nije poznato koliko često u ovaj plinoviti div udari nešto veliko ili dovoljno brzo da proizvede bljesak koji se vidi sa Zemlje, no stručnjaci smatraju da je to ipak prilično česta pojava do koje dolazi između 20 i 60 puta godišnje. Jupiter je velik i ima ogromno gravitacijsko polje koje ubrzava meteorite, pri čemu dolazi do jakih eksplozija.

No, mada su ti događaji relativno česti, nije ih lako uhvatiti kamerom. Zadnja takav snimak zabilježen je prije više od dvije godine.

"To je vrlo kratak događaj, traje nekoliko sekundi", rekao je tada za Science Alert astronom Jonti Horner sa Univerziteta Southern Queensland u Australiji.

"Čak da gledate kroz okular teleskopa, pitanje je biste li to vidjeli. Mnogo puta ovakvi udari prođu nezapaženo. Polovina se dogodi na nama suprotnoj strani planeta", dodao je.

Objekt koji je udario u Jupiter 2019. bio je promjera između 12 i 16 metara te imao masu od oko 450 tona. Kako bismo saznali o kakvom se objektu ovoga puta radilo, moraćemo pričekati naknadne analize mogućih "ožiljaka" od udara.

Light on at Jupiter! Anyone home? This bright impact flash was spotted yesterday on the giant planet by astronomer José Luis Pereira. Not a lot of info on the impacting object yet but its likely to be large and/or fast! Thanks Jupiter for taking the hit☄️#PlanetaryDefence pic.twitter.com/XLFzXjW4KQ