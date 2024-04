Astronomi na Jupiterovom paklenom mjesecu snimili zapanjujući prizor (VIDEO)

​Jupiterov mjesec Io nije nalik nijednom drugom svijetu u Sunčevom sistemu. To je mjesto na kojem se nalazi više vulkana nego bilo gdje drugo, a broj aktivnih vulkana dostiže čak 400 u bilo kojem trenutku. S površinom koja je nešto veća od površine Zemljinog Mjeseca, Io je pravi vulkanski raj koji privlači naučnike i entuzijaste iz cijelog svijeta.

Zahvaljujući NASA-inom svemirskom brodu Juno, koji je obavio dva bliska preleta pored ovog nevjerovatnog mjeseca u decembru 2023. i februaru 2024., dobili smo priliku vidjeti neke od neistraženih dijelova Ioa, uključujući sjeverne širine. Skot Bolton, svemirski fizičar iz Soutvest Istraživačkog Instituta (SwRI) i glavni istraživač misije Juno, opisao je iskustvo ovako: "Io je jednostavno prepun vulkana, a mi smo uspjeli uhvatiti nekoliko njih u akciji."

Tokom preleta, Juno je snimio zapanjujuće slike i prikupio podatke o 200 kilometara dugom jezeru lave zvanom Loki Patera. "Tu su nevjerovatni detalji koji pokazuju ova čudna ostrva usred potencijalno magmatskog jezera s ivicom od vruće lave", dodao je Bolton.

Ioova vulkanska aktivnost rezultat je njegove složene gravitacione interakcije s Jupiterom i drugim Galilejevim mjesecima, Evropom i Ganimedom. Kako Io slijedi eliptičnu orbitu oko Jupitera, promjena gravitacionog stresa uzrokuje unutrašnje zagrijavanje, što dovodi do eksplozija vulkanske energije na površini. Ti vulkani stalno izbacuju gasove koji se oslobađaju Ioova slabašnog gravitacionog polja i završavaju u velikom torusu plazme koji okružuje Jupiter.

Ovaj plazma torus nije samo estetska pojava; on utiče na Jupiterove moćne polarne aurore, najjače u Sunčevom sistemu. Prema novoj analizi dvaju izotopa sumpora u Ioovoj atmosferi, utvrđeno je da postoji nesrazmjerna količina težeg izotopa. To ukazuje na to da je Io podvrgnut ovom procesu već 4.5 milijardi godina, otkad je Jupiter formiran.

Misija Juno se nastavlja i uključiće više preleta preko Ioa, Jupitera i drugih Galilejevih mjeseci. Ali, Io zauzima posebno mjesto u srcima i maštama naučnika. On predstavlja jedan od fascinantnih ekstrema svemira, pravo vulkansko čudo u našem Sunčevom sistemu.

Zamislite samo što bismo mogli otkriti ako bismo jednog dana imali priliku posjetiti ovo nevjerovatno mjesto. Misija Juno pruža nam priliku da sanjamo o budućnosti istraživanja i da se divimo nevjerovatnom svijetu Ioa. O najnovijim nalazima misije Juno raspravljalo se na Evropskoj geonaučnoj uniji u Beču, gdje su predstavljeni detalji ovog nevjerovatnog otkrića, prenosi "Klik".

