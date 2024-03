Astronomi otkrili novu planetu (FOTO)

​Astronomi su posmatrali udaljenu planetu koja bi mogla da bude prekrivena dubokim okeanima, prenio je "The Guardian".

Opservacije, koje je načinio svemirski teleskop Džejms Veb (JWST), otkrile su vodenu paru i hemijski "potpis" metana i karbon dioksida u atmosferi egzoplanete, koja je dva puta veća od Zemlje i nalazi se na oko 70 svjetlosnih godina udaljenosti.

Ovakva hemijska mješavina je u skladu sa vodenim svijetom gdje bi okean pokrivao cijelu površinu i atmosferom bogatom vodonikom, prema istraživačima sa Univerziteta u Kembridžu.

The James Webb Space Telescope has discovered byproducts of life in the atmosphere of Proxima B! Proxima B is in Proxima Centauri's "habitable zone" which means that liquid water can exist there. At 4.2 lightyears, it's the closest known exoplanet. In 2019, radio signals were… pic.twitter.com/xH7TNQlD2Q