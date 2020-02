Astronomi prvi put identifikovali molekul kiseonika van Mliječnog puta

​Otkriće kiseonika van naše galaksije pripada timu astronoma iz šangajske astronomske opservatorije koji vodio Junci Vang.

Tim je utvrdio prisustvo molekula kiseonika analizom svjetlosnih talasa koji su stigli do Zemlje sa Markarijana 231, galaksije udaljene oko 581 milion svjetlosnih godina.

Prisustvo kiseonika u našoj atmosferi, zajedno sa drugim gasovima, otežava tačno očitavanje svjetlosnih talasa iz dalekih galaksija, jer se obično apsorbuju ili preusmjere, prenosi RTS.

Međutim, svjetlosni talasi sa Markarijana 231, nastali su iz onog što se naziva kvazi-zvjezdani objekat.

Talasi sa Markarijana 231, pokazali su znatno nižu talasnu frekvenciju od standardnih svjetlosnih talasa, što im je omogućilo da prođu kroz Zemljinu atmosferu bez ikakvih efekata i izobličenja.

Očitavanja svjetlosnih talasa su snimljena na dvije različite lokacije: u Granadi u Španiji i u Alpima u Francuskoj.

Na osnovu očitavanja, tim naučnika procjenjuje da bi u galaksiji Markarian 231, moglo biti 100 puta više kiseonika nego što ga sada ima u Mliječnom putu.

Tim vjeruje da bi im dalja istraživanja mogla pomoći u poimanju toga kako raspodjela kiseonika uslovljava razvoj galaksija, i kako to može stvoriti određene potrebne preduslove za formiranje života.

Scientists discover BREATHABLE OXYGEN in a galaxy outside of the Milky Way for the first time - the only problem is it's 581 million light years away https://t.co/jhIN0shLYz