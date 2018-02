Astronomi već zabilježili Maskov auto u svemiru

Kompanija Space Eks milijardera Ilona Maska lansirala je u utorak raketu “falkon hevi“, najsnažniju koja trenutno postoji, a koja je u svemir poslala Maskov automobil Tesla roudster boje višnje. Uprkos tome što je Mask istakao da neće pratiti automobil, to nije bio naš posljednji pogled na njega.

Naime, italijanski astronomi koji učestvuju u projektu "Virtual Telescope" već su uspjeli da zabilježe putovanje automobila kroz Sunčev sistem.

Fotografije su načinili pomoću sistema robotskih teleskopa u opservatoriji Tenagra u Arizoni, samo dva dana nakon polijetanja rakete "falkon hevi".

Ipak, mnogi su bili razočarani činjenicom da se na fotografiji ne vidi crvena tačka, već svjetlosni odsjaj koji liči na zvijezdu (nalazi se na sredini fotografije):

Trag koji je ostavio roudster takođe se može vidjeti na fotografiji dole:

Uprkos tome što je djeluje da je teško razlučiti automobil od ostalih nebeskih tijela, astronomi kažu da su vrlo lako pronašli taj objekat.

"Bio je vrlo svijetao, i brzo se kretao u odnosu na ostala tijela. U trenutku nastanka fotografije, bio je udaljen od nas oko 470.000 kilometara", rekli su.

Podsjećamo, Tesla roudster trenutno se nalazi na putovanju ka Marsu. U automobilu se na mjestu vozača nalazi lutka, kod volana piše “Bez panike!“, što je aluzija na čuveni “Autostoperski vodič kroz galaksiju“ Daglasa Adamsa, dok na jednom od dijelova u unutrašnjosti automobila piše “napravili ljudi na Zemlji“. Osim toga, na radiju je tokom lansiranja puštena pjesma "Space Oddity" Dejvida Bouvija.

Inače, stručnjaci smatraju da bi auto mogao da se raspadne već nakon godinu dana. Naime, plastika koja se nalazi u kolima nije otporna na drastične temperaturne promjene, a isto važi i za lutku.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF