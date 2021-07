Bezos oduševljen letom, ali i zabrinut zbog zagađenja koje se vidi iz svemira

Članovi posade svemirskog broda "New Shepard" održali su konferenciju za novinare nakon uspješnog komercijalnog leta u svemir, a Džef Bezos, najbogatiji čovjek na svijetu, nije krio oduševljenje svemirom, ali i zabrinutost zbog uništavanja atmosfere i planete.

Na današnjem letu bili su i njegov brat Mark Bezos, 82-godišnja pilotkinja Veli Fank i 18-godišnji Oliver Dejmin.

Let koji je trajao 10 minuta popeo se više od 60 milja iznad Zemlje.

Nakon leta, Bezos je rekao da je atmosfera krhka te da je najznačajniji dio boravka u svemiru prepoznavanje koliko je krhka Zemljina atmosfera.

"Atmosfera je tako gigantska... ali kad se popnete iznad nje, ono što vidite zapravo je nevjerovatno tanka, to je ta sitna, mala krhka stvar i dok se krećemo po planeti, oštećujemo je. Jedno je prepoznati to intelektualno, a drugo je zapravo vidjeti vlastitim očima koliko je to zapravo krhko i to je bilo nevjerovatno", rekao je Bezos.

Oduševljeni pogledom iz svemira

Nakon sigurnog slijetanja na Zemlju, posada je prošla proceduralnu provjeru. Moglo se čuti kako Džef Bezos u kapsuli govori kako je to bio "najbolji dan ikad". Mark Bezos rekao je da se osjeća "nevjerovatno dobro".

Anderson Kuper iz CNN-a razgovarao je s Džefom i njegovim bratom nekoliko trenutaka nakon što su se spustili na Zemlju. Bezos je rekao da je iskustvo i osjećaj leta u svemir "nevjerovatan" i gotovo ga je nemoguće opisati.

"Najviše me začudio pogled na Zemlju. To me iznenadilo", rekao je, prenio je Avaz.ba.

Vidjeti planetu Zemlju s njegove rakete "New Shepard" bilo mu je značajnije nego što je očekivao, rekao je Džef Bezos Kuperu, te prokomentarisao pogled na Zemlju.

"Dižete se gore, i tako je sićušno ... To je mala sitnica, krhka je i moramo biti oprezni sa Zemljinom atmosferom", rekao je Bezos.

Dodao je da su se on i njegova posada zabavili "tradicionalno" nula-gravitacijom bacajući Skittlese i pokušavajući uhvatiti slatkiš u ustima.

"Zero-G je sigurno bio drugačiji nego što sam mislio da će biti. Ali, bilo je iznenađujuće prirodno kretati se u tom okruženju, što nisam očekivao", rekao je Mark Bezos.

Cilj prebaciti tešku industriju u svemir

Džef Bezos je rekao da njegov let podvlači njegov cilj istraživanja svemira. Njegov je cilj zapravo premjestiti tešku industriju u svemir i sačuvati Zemlju za ljude i laku industriju. Ipak, rekao je da bi to moglo potrajati decenijama.

"Ono što moramo učiniti je izgraditi put u svemir kako bi buduće generacije mogle uzeti svu tešku industriju i industriju koja zagađuje našu Zemlju i premjestiti je u svemir. Tako bismo mogli zadržati ovu dragulj planetu kakva jeste, umjesto da je uništimo", rekao je.

Najstariji i najmlađi ljudi koji su putovali u svemir upravo su ušli u istoriju.