Bezosova raketa Blue Origin opet leti u svemir (VIDEO)

Raketa Blue Origin New Shepard uspješno je poletjela juče iz Teksasa, što označava povratak u svemir američke kompanije koju je osnovao milijarder Džef Bezos, više od godinu dana nakon nesreće.

Deset minuta nakon polijetanja, kapsula misije NS-24 - bez putnika, ali sa naučnom opremom - lagano je sletjela u pustinju na američkom zapadu, sudeći po videoprenosu uživo.

Ovaj povratak u svemir trebao bi omogućiti nastavak operacija svemirskog turizma za Blue Origin, koji je već odveo 31 bogatog znatiželjnika na putovanja od nekoliko minuta iznad posljednje granice, uključujući i samog Bezosa.

"Potražnja za letovima New Sheparda dodatno raste i nadamo se da ćemo ubrzati našu učestalost letova 2024.", rekao je Fil Džojs, potpredsjednik firme.

Raketa je uspješno poletjela u zapadnom Teksasu, a manje od 8 minuta nakon polijetanja, njegov višekratni pogonski stepen sigurno je sletio na namjenski prostor, u sušnim ravnicama na jugu Sjedinjenih Država. Otprilike dvije minute kasnije njegova je kapsula sletjela pomoću padobrana. Ukupno trajanje misije bilo je 10 minuta i 13 sekundi.

Na brodu nema ljudi osim opreme za izvođenje naučnih eksperimenata tokom nekoliko trenutaka mikrogravitacije - kapsula je letjela do 107 kilometara iznad Zemlje, iza granice sa svemirom (100 km).

Na primjer, jedan od eksperimenata imao je za cilj bolje razumjeti kako se voda i gas kreću u okolini bez gravitacije.

Nesreća koja se dogodila u septembru 2022. rezultirala je padom pogonskog stepena rakete, a u tom trenutku raketa nije prevozila putnike. Istragu je otvorio američki vazduhoplovni regulator (FAA), koji je u septembru zaključio da je nesreću uzrokovala "viša radna temperatura motora od očekivane".

FAA je zatražila promjene od svemirske kompanije prije nastavka letova. Ove "korektivne radnje" posebice su uključivale modifikovanje dizajna određenih komponenti motora, prenosi Index.

