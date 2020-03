Blue Origin predstavio novu raketu

Kompanija Blue Origin je 2018. godine dobila 500 miliona dolara za razvijanje New Glenn rakete, koja bi mogla da leti do određenih tačaka u svemiru, te se ponovo vraća na matičnu planetu.

Kao inspiracija poslužila je raketa Falcon Heavy kompanije SpaceX, a u posljednje dvije godine se o projektu nije mnogo čulo, sve dok kompanija prije nekoliko dana nije podelila nove informacije.

Zainteresovani su tako mogli da vide da je u pitanju raketa koja po dimenzijama prevazilazi sve aktuelne rivale, a posebno kada je u pitanju prednji dio rakete, čije bi dimenzije u budućnosti mogle da omoguće i transport većih satelita. Pored toga su predstavljeni i BE-3U motori, koji su uspešno testirani, tako da eksperti koji rade na projektu sada mogu da se koncentrišu na hardver.

Prvi test let je još uvijek daleko, a pretpostavlja se da će New Glenn, kada jednom bude poletio, biti ozbiljna konkurencija raketi Falcon Heavy, a u planu je i veća New Armstrong letjelica, koja će postati direkta konkurencija SpaceX Starship raketi.

