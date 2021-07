Brenson čestitao Bezosu na impresivnom letu u svemir

Američki milijarder Džef Bezos uspješno je obavio let u svemir u svojoj raketnoj letelici "Nju Šepard", a let smatra se prekretnicom kada je riječ o privatnim putovanjima u kosmos. Na ovom podvigu čestitao mi je Ričard Brenson.

Brenson je na svom Twitter profilu čestitao Bezosu na uspješno obavljenom letu u svemir.

"Svaka čast Blu Oridžinu, Džefu Bezosu, Marku, Veli i Oliveru. Impresivno! Sve najbolje cijelom timu!", napisao je on.

Naime, Bezos je nakon leta izjavio je kako je ovo najsretniji dan u njegovom životu. Kazao je pilotkinji Fank kako je to bio nevjerovatan let.

Let je trajao nešto manje od 11 minuta.

Podsjetimo, Brenson je isto prije par dana obavio let u svemir (11. jula) u letjelici "VSS Juniti". Ovaj potez učinio ga je pionirom svemirskog turizma, a u ovoj "trci" pobijedio je Ilona Muska i Bezosa.

Well done @blueorigin, @jeffbezos, Mark, Wally and Oliver. Impressive! Very best to all the crew from me and all the team at @virgingalactic