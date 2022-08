Britanski časopis: Nova raketa za Mjesec kolosalan promašaj NASA

Najnovija raketa NASA kolosalan je gubitak novca, a lansiranje ljudi u svemir treba prepustiti privatnoj industriji, zaključak je britanskog časopisa The Economist.

Ugledni sedmičnjak upozorava da je razvoj dosad najveće NASA rakete Space Launch System (SLS) u prošloj deceniji američke poreske obveznike stajao oko 23 milijarde dolara.

Istovremeno industrija komercijalnih lansiranja doživjela je procvat.

Tako je kompanija SpaceX Elona Maska pokazala da je moguće napraviti rakete za višekratnu upotrebu koje mogu slati astronaute i teret u svemir za oko 50 miliona dolara po lansiranju. To je daleko manje od dvije milijarde dolara koliko će stajati svako lansiranje SLS-om.

U sljedećih šest mjeseci SpaceX će poslati u orbitu raketu Starship. To je dosad najveća raketa koju je razvio SpaceX i najveća u istoriji.

Visoka je oko 120 metara, dok je njena ukupna masa s gorivom preko 4.000 tona. Sastoji se iz dva dijela: gornjeg Starshipa i donjeg pogonskog Super Heavy. Prema Maskovim planovima, ta raketa moći će nositi slične korisne terete u svemir kao SLS, ali po mnogo nižoj cijeni.

"S obzirom na sve veću konkurenciju kompanija kao što je Blue Origin, u vlasništvu Džefa Bezosa, teško je vidjeti ulogu NASA naduvane rakete SLS. Da je Kongresu stalo do svemirske nauke, NASA raketni program bi bio ukinut. NASA bi se umjesto toga usredotočila na definisanje arhitekture misija za program Artemis i angažirala prevoz tamo gdje je to potrebno. To je bila ideja koju je 2019. godine iznio Džim Brajdenstajn, tadašnji NASA administrator, koji je takođe tvrdio da bi privatne rakete mogle dovesti Artemis na Mjesec prije nego SLS", ističe Economist.

Ugledni sedmičnjak smatra da bi administracija predsjednika Džoa Bajdena trebala usmjeriti NASA napore na ona područja na kojima još ne postoji tržište kao što su visokorizična naučna istraživanja, razvoj tehnologija za svemirske misije koje pomiču granice sadašnjeg znanja ili pronalaženje boljih načina za razumijevanje i praćenje globalnih prijetnji, kao što su klimatske promjene.

"Samo djelić od 23 milijarde dolara potrošenih na SLS mogao bi napraviti golemu razliku", smatra The Economist.