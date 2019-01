Čeka nas spektakularno pomračenje superkrvavog, vučjeg Mjeseca

Ovaj fenomen, kad Mjesec izgleda veći sjajniji no inače, bit će vidljiv u Evropi, Aziji, Africi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Pacifiku, Atlantiku, Indijskom okeanu i Arktiku.

U nedjelju 20. januara, ljudi u zapadnoj hemisferi moći će doživjeti jedno potpuno pomračenje Mjeseca ove godine. Fenomen superkrvavog, vučjeg Mjeseca, kad izgleda veći sjajniji nego inače, bit će vidljiv u Europi, Aziji, Africi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, Pacifiku, Atlantiku, Indijskom okeanu i Arktiku.

Superkrvavi, pa još i vučji Mjesec, to zvuči kao da je istrgnuto sa stranica 'Sumraka', ali svaka riječ ima svoje značenje. U vrijeme potpunog pomračenja Zemlja prolazi između Sunca i Mjeseca i baca sjenu na njega. Za razliku od potpunog pomračenja Sunca, potpuno pomračenje Mjeseca mogu se slobodno posmatrati bez zaštite za oči.

Mjesec bude 'krvav' zbog tamnocrvene boje kojom sja kad se nađe u Zemljinoj sjeni. Riječ 'super' koristi se za označavanje 'supermjeseca'. Ovaj pojam zapravo nije astronomski nego astrološki i odnosi se položaj Mjeseca u perigeju za faze mlađaka ili uštapa. Tada je prividno veći i sjajniji negoli za uštapa koji nastupa u nekoj drugoj tački Mjesečeve staze udaljenijoj od Zemlje.

