Crew Dragon sa ljudskom posadom uskoro kreće put kosmosa

SpaceX planira da prvu ljudsku posadu ovog proljeća pošalje put svemira, a činiće je dva astronauta – Bob Behnken i Doug Hurley.

Tako će Crew Dragon letjelica NASA astronaute ponovo povesti ka Internacionalnoj svemirskoj stanici, a nakon pauze od skoro devet godina. Naime, od kada je Space Shuttle program suspendovan 2011. godine američke astronaute put kosmosa nose ruske rakete. SpaceX letjelica bi mogla da započne novu eru američkih svemirskih letova, te se oslobodi zavisnosti od drugih agencija.

Behnken i Hurley su za misiju izabrani još 2018. godine, što znači da će biti prvi koji će upravljati novom SpaceX letjelicom, a vjerovatno i prvi astronauti koji će se naći na nekom komercijalnom letu.

Prvi Crew Dragon let sa posadom mogao bi da se dogodi u aprilu, maju ili junu, a ponio je ime Demo-2. Izabrani astronauti se sa letjelicom upoznaju od 2015, tako da su dobro obučeni za let, a pomaže i to što su obojica bili vojni piloti, da bi se 2000. priključili NASA i postali astronauti.