Crna rupa se sudarila sa misterioznim objektom

Astronomi se i dalje češu po glavama zbog otkrića sudara crne rupe sa misterioznim objektom neuobičajene veličine i mase.

Novo istraživanje objavljeno u naučnom časopisu The Astrophysical Journal Letters opisuje sudar između crne rupe i objekta koji tek treba da bude identifikovan. U trenutku sudara crna rupa bila je 23 puta masivnija od Sunca, a neidentifikovani objekat samo 2,6 puta.

Naučnici navode da bi manji objekat mogla da bude crna rupa ili neutronska zvijezda, koja je supergusti ostatak eksplodirane zvijezde.

Ukoliko bi objekat bio crna rupa, to bi bila najmanja ikada otkrivena - najlakša do sada do sada otkrivena je bila pet puta teža od Sunca.

Sa druge strane, neutronska zvijezda mase 2,6 Sunca bila bi najteža ikada otkrivena, jer je do sada najteža neutronska zvijezda koju su astronomi otkrili imala masu od 2,3 i 2,4 Sunca.

U svakom slučaju, objekat predstavlja nešto što astronomi nisu ranije vidjeli i, zapravo, bi mogao da bude potpuno nova vrsta gustih, kompaktnih objekata.

"Otkriće je šokantno zato što smo pronašli objekat sa masom koju nismo očekivali. Najintrigantniji dio studije jeste otkriće objekta u tom rasponu između 2,3 i 5 Sunčevih masa, koji do sada nije bio popunjen", ističe Imre Bartos, astrofizičar sa Univerziteta na Floridi.

(RTS)