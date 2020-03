Curiosity rover pronašao dokaze da je na Marsu bilo života?

​Internacionalni tim astrobiologa tvrdi da bi organski molekuli koje je Curiosity rover agencije NASA otkrio na Marsu mogli da budu dokaz da je na ovoj planeti nekada bilo života.

U naučnom radu koji je objavljen u magazinu Astrobiology, tim naučnika ističe da prisustvo tiofena, koji se na Zemlji obično nalazi u uglju, sirovoj nafti i bijelim tartufima, moglo da bude znak da je na Crvenoj planeti jednom bilo života. Ističe se da je za potvrđivanje teorije o prastarom marsovskom životu potrebno još dokaza, pa zbog toga tim ništa ne tvrdi do kraja.

Iako tiofen na Zemlji najčešće ima biološko porjeklo, na Marsu bi to moglo da bude drugačije, pa bi moglo da se desi da je nastao usljed udara meteora, i da su visoke temperature tokom tog kosmičkog događaja dovele do stvaranja teofena, koji se između ostalog, sastoji iz ugljenika i sumpora. Sa druge strane postoji teorija da je teofen nastao nakon što su prije oko tri milijarde godina organizmi poput bakterija razložili sulfate, ali nema dovoljno dokaza da bi to moglo da se potvrdi.

Curiosity rover prikupljene komponente analizira tako što ih razlaže na fragmente, a uskoro bi u pomoć trebalo da mu priskoči Rosalind Franklin rover Evropske svemirske agencije, koji bi mogao da ispuni praznine, a uz pomoć instrumenta Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) koji ne koristi iste tehnike kao Curiosity.

(Futurism)