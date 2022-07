Dio ogromne kineske rakete pao na Zemlju

Kineska raketa pala je na Zemlju u subotu iznad Indijskog okeana, a NASA je saopštila da Peking nije podijelio "specifične informacije o putanji" potrebne da se zna gdje bi moguće krhotine mogle pasti.

Američka svemirska komanda saopštila je da je raketa Long March 5B ponovo ušla u zemljinu orbitu iznad Indijskog okeana oko 12.45 časova, ali je Kini uputila pitanja o "tehničkim aspektima ponovnog ulaska kao što je potencijalna lokacija raspršivanja krhotina".

"Sve nacije koje se bave svemirom trebale bi slijediti uspostavljene najbolje prakse i dati svoj doprinos da unaprijed podijele ovu vrstu informacija kako bi se omogućila pouzdana predviđanja potencijalnog rizika od udara krhotina", rekao je administrator NASA Bill Nelson, prenosi Reuters.

On kaže da je to ključno za odgovorno korištenje svemira i za osiguranje bezbjednosti ljudi na Zemlji.

Korisnici društvenih mreža u Maleziji objavili su snimak onoga što se činilo kao da su krhotine rakete.

Aerospace Corp, neprofitni istraživački centar koji finansira vlada u blizini Los Anđelesa, navode da je bilo nepromišljeno dozvoliti da se čitava faza glavnog jezgra rakete, koja je teška 22,5 tona, vrati na Zemlju u nekontrolisanom kretanju.

Ranije ove sedmice, analitičari su rekli da će se tijelo rakete raspasti kada prođe kroz atmosferu, ali da je dovoljno veliko da će brojni komadi vjerovatno "preživjeti" vatreni ulazak u kišu krhotina na području od oko 2.000 kilometara dužine i oko 70 kilometara širine.

Kineska ambasada u Vašingtonu nije odmah komentarisala ovaj slučaj. Kina je ranije ove sedmice rekla da će pomno pratiti kretanje krhotina, ali je rekla da predstavlja mali rizik za bilo koga na Zemlji.

Long March 5B poletio je 24. jula kako bi isporučio laboratorijski modul novoj kineskoj svemirskoj stanici u izgradnji u orbiti, što je bio treći let najmoćnije kineske rakete od njenog prvog lansiranja 2020. godine.

Fragmenti još jednog kineskog Long March 5B sletjeli su na Obalu Slonovače 2020. godine, oštetivši nekoliko zgrada u toj zapadnoafričkoj državi, iako nije bilo izvještaja o povrijeđenima.

Nasuprot tome, Sjedinjene Američke Države i većina drugih zemalja koje se bave svemirom uopšteno idu na dodatne troškove dizajna svojih raketa kako bi izbjegli ovakve situacije. To je inače pravilo koje se poštuje otkako su veliki komadi NASA svemirske stanice Skylab pali 1979. na tlo Australije.

Prošle godine, NASA i drugi optužili su Kinu da je netransparentna nakon što je vlada u Pekingu šutjela o procijenjenoj putanji krhotina ili o vremenu ponovnog ulaska njenog posljednjeg raketnog leta u maju 2021.

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is: 31 Jul 2022 00:24 UTC ± 16 hours Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow this page for updates: https://t.co/SxrMtcJnj0 pic.twitter.com/CZRQBClOAg