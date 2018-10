Dogodine prvi let "SpaceX" s ljudskom posadom

NASA je prije nekoliko dana objavila da će prvi let rakete "SpaceX" s ljudskom posadom do Međunarodne svemirske stanice (ISS) biti ostvaren za godinu dana, to jeste u junu 2019. godine.

Nedugo zatim, u avgustu, biće lansirana raketa koju je proizveo "Boing", navela je NASA.

Do sada je, kao što je i uobičajeno u domenu odlaska u svemir, bilo mnogo odlaganja. NASA ubuduće namjerava da svakog mjeseca obavještava javnost o rokovima i odlaganjima.

"Datumi lansiranja su i dalje pod znakom pitanja i očekujemo da bi oni mogli da se promijene s približavanjem lansiranja. To su nove rakete i inženjerske ekipe imaju dosta posla prije nego što sistemi ne budu spremni za polijetanje", rekao je Fil Mekalister, direktor Odsjeka za privatne letove u NASA.

Ova dva leta se smatraju testovima, u kojima će po dva astronauta iz obje rakete provesti po dvije nedjelje na ISS prije povratka na Zemlju. Ako sve bude uspješno, NASA će dugoročno koristiti "SpaceX" i "Boing" za slanje astronauta na ISS na redovne misije od po šest mjeseci.

Prije letova s astronautima, "SpaceX" će izvesti test bez ljudske posade u januaru, a "Boing" u martu 2019.

"SpaceX" će koristiti svoju raketu "Falkon 9" na vrhu koje će biti kapsula "Crew Dragon". Prva verzija te kapsule, "Dragon", trenutno se koristi za slanje materijala na ISS.

Što se tiče "Boinga", njegovu kapsulu "Starliner" u svemir će odnijeti raketa "Atlas V", djelo "United Launch Alliance", istorijskog konstruktora raketa za američku vladu, a sada zajedničke operacije "Boinga" i "Lokid Martina".

NASA je od 2011. bila primorana da plaća mjesta na ruskim "Sojuzima" da bi slala astronaute na ISS. Američka agencija se nada da će letovi "SpaceX" i "Boinga" biti uspješni jer ugovor s Rusijom ističe u novembru 2019.

(Telegraph)