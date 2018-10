Dostižemo najudaljeniju tačku svemira gde je ljudski izum ikada kročio

Letjelica američke svemirske agencije NASA koja je ispitivala Pluton prilagodila je kurs kako bi došla do novog cilja u dalekom, mračnom i hladnom svemiru.

Sonda Nju horajzons (New Horizons - Novi horizonti) uputila se juče ka objektu u Kajperovom pojasu u spoljnom dijelu Sunčevog sistema, prenio je AP. Nju horajzons bi do nove godine trebalo da stigne do malog ledenog objekta koji je nazvan Ultima Tula, prema srednjovjekovnim mapama i literaturi gdje su se tako nazivala mjesta izvan poznatog svijeta.

Ta sonda se približila Plutonu 2015. godine. Sljedeći cilj je 1,6 milijardi kilometara udaljen od Plutona i 6,4 milijarde kilometara od Zemlje.

Nju horajzons, lansiran prije 13 godina s Kejp Kanaverala, oboriće sopstveni rekord kao ljudska naprava koja je došla do najudaljenijeg objekta u svemiru.