Dvije žene prvi put u istoriji u svemirskoj šetnji

Američke astronautkinje Kristina Kouk i Džesika Meir u petak su zajedno izašle iz međunarodne svemirske stanice da izvedu jednu popravku, čime su prvi put u šezdesetogodišnjoj svemirskoj istoriji dvije žene izašle u svemir.

Prvi izlazak dvije žene u svemir Kristine Kouk i Ane Maklein planiran je bio za mart, ali je američka svemirska agencija NASA morala da ga otkaže tri dana prije planirane akcije zato što nisu imali dva skafandera odgovarajuće veličine za izlazak.

Izlazak je zvanično počeo u 13.38 po centralnoevropskom vremenu i trebalo je da traje nekoliko sati, a zadatak je da se zamjeni jedinica za punjenje baterije koja se pokvarila prošlog vikenda.

Prva Amerikanka koja je izašla u svemir prije 35 godina Keti Saliven je izrazila oduševljene i rekla da je dobro da konačno ima dovoljno žena astronauta obučenih za svemirske šetnje da omoguće da se tako nešto dogodi.

Šefovi NASA kao i žene i drugi širom svijeta navijali su za dvije astronautkinje a istovremenu su mnogi ukazali da će ovako nešto ubuduće vjerovatno postati rutinska stvar, prenosi AP.

Today's #AllWomanSpacewalk is a milestone worth noting & celebrating as we look forward to putting the first woman and the next man on the Moon by 2024 with our #Artemis program. Tune in to see @Astro_Christina & @Astro_Jessica work in the vacuum of space: https://t.co/2SIb9YFKsH