Džejms Veb na svoj rođendan napravio sliku "porodilišta" zvijezda (FOTO)

Svemirski teleskop "Džejms Veb" na godišnjnicu početka rada donio je fotografiju našeg komšiluka - najbližeg zvjezdanog porodilišta Zemlji u sazvježđu Zmijonoša.

"U samo jednoj godini, 'Džejms Veb' je promijenio pogled čovječanstva na kosmos, zavirio u najgušće oblake prašine i vidio svjetlost iz najdaljih dijelova svemira", naveo je administrator NASA-a, Bil Nelson.

Hiljade inženjera, astronoma, fizičara i drugih stručnjaka iz SAD i čitavog svijeta radilo je na gradnji teleskopa, koji je proslavio godinu dana rada.

NASA just released a stunning new image from the james webb space telescope ✨ pic.twitter.com/I7o44YKR52