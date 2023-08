Džejms Veb načinio slike posljednje faze života zvijezde (VIDEO)

LONDON – Slike snimljene teleskopom Džejms Veb pokazuju posljednje faze života zvijezde, takozvanog bijelog patuljka, udaljene od Zemlje oko 2.600 svjetlosnih godina. Na slikama koje je objavio međunarodni tim astronoma vidi se struktura kružnog oblika sa rupom u sredini, nazvana prstenolika nebula.

Nebula je izraz koji se koristi za zvezdu koja u trenucima smrti izbacuje svoj materijal u svemir, kada proizvodi prstenove živopisnih boja, mjehure koji se šire i pucaju, kao i oblake i prašinu. Kako prenosi "The Guardian", slična sudbina čeka i Sunce za nekoliko milijardi godina.

Objavljene fotografije prikazuju ne samo strukturu nebule, već i unutrašnji region oko njenog centralnog bijelog patuljka, zvijezde ogromne gustine, koja je otprilike veličine planete.

''Očekuje se da zvijezde poput Sunca okončaju svoje živote u fazi bijelih patuljaka, tako što će odbaciti svoje spoljašnje omotače, koje zatim formiraju prelijepe planetarne nebule koje su osvijetljene zračenjem njihovih vrelih centralnih zvijezda, odnosno bijelih patuljaka'', rekao je profesor emeritus fizike i astronomije na Londonskom Univerzitetu i vođa astronomskog tima Majkl Barlou.

Šarene trake u nebuli stvaraju hemijski elementi koji emituju svjetlost na različitim talasnim dužinama.

Analizom slika, astronomi se nadaju da će saznati više o složenim procesima koji stvaraju strukture nebula i životnim ciklusima zvijezda i elementima koje bacaju u svemir, prenosi "Tanjug".

