Džejms Veb otkriva tajne atmosfere Marsa: Zabilježio prve slike Crvene planete

​Svemirski teleskop James Webb (JWST) snimio je prve slike Marsa, posmatrajući infracrveno svjetlo sa visokom osjetljivošću, koje dolazi sa Crvene planete piše Space.com.

Prve slike i spektri Marsa objavljeni su juče na Evropskom naučnom kongresu (EPSC) 2022., a napravljeni su 5. septembra sa pozicije JVST-a oko milion milja (1,6 miliona kilometara) od Marsa.

Pošto je Crvena planeta relativno blizu i veoma svjetla, to nije najlakši objekat za JWST , koji je dizajniran da vidi nevjerovatno udaljene i blijede objekte.

"Mars je toliko svijetao da je izazov kako ćete ga vidjeti", rekao je naučnik iz NASA-e Đulijano Liuci na konferenciji za novinare povodom objavljivanja snimaka.

Nove fotografije poslužiće naučnicima da prouče kratkoročne pojave kao što su vremenske prilike na Marsu, oluje prašine, pa čak i promjene izazvane godišnjim dobima na planeti.

NIRCam kamera uhvatila je svjetlost koju Mars emituje na dužim talasnim dužinama infracrvenog zračenja dok gubi toplotu.

Jačina ove svjetlosti povezana je sa temperaturom Marsa i njegove atmosfere, pri čemu se najsvjetlija i najtoplija oblast nalazi tamo gdje je sunce skoro iznad planete.

Međutim, količina svjetlosti koja dostiže JWST nije povezana samo sa temperaturom planete. Slike prikupljene teleskopom takođe mogu dati nagovještaje o hemijskom sastavu atmosfere i površine Marsa.

Nakon analize slika JWST-a, Liuci i njegov tim su otkrili da Heladski basen širok 1.200 milja (1.930 km) izgleda tamnije od okoline, čak i u najtoplije doba marsovskog dana u tom regionu.

"Jedna od zgodnih stvari je što možete da vidite tamnu mrlju koja je basen na Marsu. Nismo to očekivali. Vidjeli smo nešto veoma svijetlo, ali je postalo mračnije", rekao je Liuci.

Kako je basen zabilježen na nižoj nadmorskoj visini i samim tim ima veći vazdušni pritisak.

"Taj viši pritisak dovodi do supresije toplotne emisije na ovom određenom opsegu talasnih dužina zbog efekta koji se naziva širenje pritiska. Biće veoma zanimljivo razdvojiti ove konkurentske efekte u ovim podacima", objašnjavaju istraživači.

