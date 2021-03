Eksplodirala raketa Staršip u prenosu uživo

NJUJORK - Raketa američke kompanije Spejs iks, koja je dizajnirana za misije na Mars, uspješno se spustila na tlo u novom testu, ali je eksplodirala nekoliko minuta kasnije u događaju koji je prenošen uživo na Jutjubu.

Raketa Staršip SN10 poletjela je iz Boka Čike u 18.15 časova po lokalnom vremenu, za nekoliko minuta se popela na visinu od 10 kilometara i potom se spustila na površinu pored lansirne rampe.

Jasno se vidio plamen, a nekoliko minuta kasnije dogodila se eksplozija, prenio je TASS.

Prethodno je juče pokušaj lansiranja otkazan poslije paljenja motora. Direktor Spejs iksa Ilon Mask rekao je da je to učinjeno zbog pogrešnih postavki za povećavanje snage motora.

Prethodno su prototipovi ove rakete eksplodirali prilikom dva pokušaja spuštanja, u februaru i decembru 2020. godine.

Staršip je svemirski brod predviđen za višestruku upotrebu u misijama na Mars i predviđeno je da ponese do 100 ljudi. Mask je ranije izjavio da bi prvi probni let do Zemljine orbite mogao biti obavljen ove godine, ali da bi plan mogao biti preispitan.