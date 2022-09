Eksplozija na Suncu: Zemlju će pogoditi solarna oluja

Naučnici upozoravaju da će snažna geomagnetna oluja pogoditi Zemlju 4. septembra.

Prethodnih dana, nismo vidjeli značajne geomagnetne poremećaje, ali to će se uskoro promijeniti, jer je eksplodirala velika, tamna rupa na površini Sunca.

Ova struktura je poznata kao koronalna rupa i ima izrazitu tamnu boju, što ukazuje na veoma jako magnetno polje. Ova nestabilna rupa je eruptirala i izbacila koronalnu masu ka Zemlji, što će prema prognozama naučnika izazvati G2 solarnu oluju između 20 i 23 časova po našem vremenu, koja bi mogla da dovede do poremećaja u radio komunikaciji na određenim područjima planete.

"NOAA prognostičari kažu da je solarna oluja klase G2 moguća 4. septembra, kada se očekuje da će tok solarnog vetra pogoditi Zemljino magnetno polje", objašnjava SpaceWeather.com, Ovaj gasoviti materijal je istekao iz ogromne rupe u sunčevoj atmosferi.

G1-2 (Minor-Moderate) geomagnetic storm watches are in place for 04-05 Sep due to +CH influence. pic.twitter.com/AbqJe107oi