Elon Mask predstavio konačan izgled Starship letjelice

Nije tajna da SpaceX već neko vrijeme radi na letjelici Starship, ali se do sada pojavilo malo ilustracija koje bi ukazivale na to kako će brod izgledati kada svi radovi budu privedeni kraju.

Elon Mask je odlučio da to promijeni, te je na svoj Twitter nalog postavio ilustracije koje prikazuju kako će letjelica izgledati kada bude bila završena.

Nova raketa je prethodno bila poznata kao „BFR“, a zamišljeno je da putnike ponese na put u kosmos, oko Mjeseca, i sve do Marsa. Mask je već ranije objavio da bi sa testiranjem rakete trebalo da se počne već 2019, u okviru takozvanih „vertikalnih letova“, gdje bi raketa trebalo da se lansira u kosmos, da bi se brzo nakon toga ponovo spustila na Zemlju. Tokom test letova će se, kako je objavio Mask, upotrebiti tri motora sljedeće “Raptor” generacije, koji će, kako se vjeruje, omogućiti da raketa bezbjedno poleti, te da se bezbjedno spusti natrag na Zemlju.

Starship letjelicu mnogi već upoređuju sa raketama iz naučnofantastičnih sadržaja koji su mogli da se vide pedesetih godina prošlog vijeka, pa bi čovječanstvo uskoro moglo da ostvari snove koji traju više od šezdeset godina.

Starship test vehicle under assembly will look similar to this illustration when finished. Operational Starships would obv have windows, etc. pic.twitter.com/D8AJ01mjyR