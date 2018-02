Elon Mask tvrdi da bi njegova raketa mogla ići i do Plutona

Nakon više od 40 svemirskih misija rakete Falcon 9, privatna američka kompanija SpaceX juče je ostvarila novu prekretnicu lansiranjem Falcon Heavyja, najsnažnije rakete na svijetu, za koju njen vlasnik Elon Mask kaže da bi mogla ići do Marsa, pa čak i Plutona.

Serija raketa Falcon inače je nazvana prema Millenium Falconu iz kultne filmske sage Star Wars. Falcon Heavy je sastavljen od nekoliko manjih Falcon raketa s ukupno 27 motora - jedne glavne i tri rakete koje služe kao potisnici za izlazak iz atmosfere, a koje su se odvojile nakon lansiranja od glavne.

A kad su Maska na sinošnjoj press konferenciji nakon istorijskog lansiranja pitali kako vidi budućnost Falcon Heavyja, odgovorio im da je to do klijenata, ali kako je moguća upotreba rakete vrlo fleksibilna.

“Falcon može činiti šta god želite. Mogli bismo ga zaista pojačati do bilo kakve performanse koju bi iko (od klijenata) ikad mogao poželjeti. Ako bismo htjeli, mogli bismo ustvari dodati još dva potisnika sa strane i pretvoriti ga u Super Falcon Heavy, s više od 40.000 kN potiska.”

“Zapravo bi mogao ići dalje nego što su išli s Apollom - vjerovatno posjetiti asteroid ili nešto poput toga”, tvrdi i dodaje da bi raketa mogla dosegnuti Mars ili čak Pluton. Lansiranje je njegovu kompaniju inače koštalo 500 miliona $, a Mask je priznao i da je kompanija tri puta zamalo otkazala čitav projekat. “Jer ovo je bilo mnogo teže nego što smo mislili”, rekao je. A kad ga je novinar pitao što je naučio iz lansiranja, odgovorio je: “Lude stvari se mogu ostvariti. Zaista nisam mislio da bi ovo moglo proraditi.”



“Još uvijek pokušavam procesuirati sve što se dogodilo jer mi je još uvijek nekako nadrealno”, otvorio se Mask novinarima nakon lansiranja. “Ljudi su došli iz cijelog svijeta vidjeti hoće li ovo biti sjajno lansiranje rakete ili najbolji vatromet koji su ikad vidjeli”, komentarisao je hiljade ljudi koji su se sjatili u Cape Canaveralu na Floridi kako bi gledali lansiranje, oduševljeno kličući kad je uspješno izvedeno.



Među njima je bio čak i Buzz Aldrin, bivši astronaut i jedan od samo trojice ljudi koji su hodali Mjesecom, javlja ABC News. U isto vrijeme, oko tri miliona ljudi gledalo je lansiranje preko prenosa uživo na Youtube kanalu Maskove kompanije.



Ali osim samog uspješnog lansiranja Falcon Heavyja, događaj je revolucionaran za svemirsku industriju i zbog drugog podviga: tri minute nakon lansiranja Falcon Heavyja, dvije manje rakete koje su mu služile kao potisnici odvojile su se da bi se nakon nekoliko minuta uspješno spustile na tačno predviđena mjesta na Zemlji, nedaleko od mjesta odakle su netom prije u sklopu Falcona poletjele.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI