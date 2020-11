Elon Musk: Starlink stiže u Evropu u februaru

Konstelacija Starlink satelita se od drugih razlikuje po tome što su njeni sateliti niže – na 550 kilometara od površine mora.

Zbog toga je potreban i veći broj satelita, pa je kompanija dobila dozvolu za lansiranje čak 42 hiljade jedinica (prvobitno se govorilo o 12 hiljada). Najviše koristi će imati oni koji žive u krajevima u kojima internet veza sve do sada nije bila moguća.

Novi satelitski internet uskoro stiže do većeg broja korisnika, pa se tokom sljedeće nedjelje očekuje još nekoliko hiljada onih koji će učestovati u beta fazi testiranja. Korisnici su za sada samo sa područja Sjedinjenih Američkih Država, ali je na Twitter nalogu Elona Muska moglo da se pročita da Starlink stiže u Evropu početkom 2021. godine. Potrebno je da svaka evropska zemlja zasebno izda dozvolu, budući da ne postoji jedinstveni dokument na nivou Evropske unije. Očekuje se da posljednje dozvole pristignu u februaru ili martu sljedeće godine.

Several thousand more Starlink beta participation invitations going out this week — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Moglo je da se čuje i da su Kanada i Norveška prve zemlje koje će poslije Sjedinjenih Američkih Država dobiti novi internet, dok bi u Indiju trebalo da stigne tek sredinom 2021. Prvi beta testovi su bez mnogo pompe počeli prije nekoliko dana, a program po imenu "Better Than Nothing Beta" košta 99 dolara mjesečno. Svaki korisnik mora da izdvoji i 499 dolara za neophodnu opremu, što znači da internet za sada nije dostupan baš svima.

(PCPress.rs)