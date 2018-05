Evropa glavni kandidat za život izvan Zemlje

Jupiterov mjesec Evropa glavni je kandidat u potrazi za vanzemaljskim životom, objavili su naučnici pošto su detaljno proučili dvije decenije stare podatke svemirske letjelice Galileo.

Ta letjelica Američke svemirske agencije - NASA bila je prva koja je 1995. godine ušla u orbitu džinovske gasovite planete, ali su podaci koja je Galileo tada poslao dugo zbunjivali naučnike.

Oni su sada uvjereni da je Galileo tamo proletio kroz vodeni stub, odnosno svojevrsni gejzir koji se probio kroz zaleđenu površinu Evrope. Ispod tog ledenog pokrivača nalazi se okean, duplo veći od svih Zemljinih okeana zajedno.

U tom trenutku, letjelica je bila 200 kilometara iznad Evrope.

"Odranije nam je poznato da na Evropi ima mnogo elemenata potrebnih za život, barem za onakav život kakav je nama poznat. Ima vode. Ima energije. Ima ugljenika. Mogućnost postojanja života jedno je od velikih pitanja koja želimo da istražimo", izjavila je naučnica Elizabet Tartl iz Laboratorije za primijenjenu fiziku Univerziteta Džon Hopkins.

"Činjenica da smo otkrili vodeni oblik je stvarno uzbudljiva. To znači da postoje načini da se materijal iz okeana, koji je verovatno najpogodniji deo Evrope za život, jer je topliji i zaštićen od radijacije ledenom korom, probije kroz ledenu kapu. A to znači da ćemo moći da dođemo do uzoraka", rekla je Tartl.

NASA će za nekoliko godina imati priliku za to. Ta agencija 2022. godine namerava da lansira letelicu "Europa Clipper", sa ciljem da istraži Jupiterovu orbitu.

Ona će, niskim preletima, nastojati da dođe do uzoraka iz "gejzira" i tako naučnicima omogućiti potragu za eventualnim mikrobnim oblicima života u okeanu Evrope.

(NN/b92.net)