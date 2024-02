Evropski satelit danas pada na Zemlju, biće vidljiv i iz BiH (FOTO)

PARIZ – Satelit ERS-2 Evropske svemirske agencije ESA čiji je rok trajanja istekao, danas kasno popodne će kontrolisano pasti na Zemlju, a putanja bi se mogla vidjeti i iznad BiH.

Sudeći prema posljednjim podacima o putanji koje je objavila ESA satelit će u vazdušni prostor BiH ući otprilike iznad Brčkog, a izaći će iz BiH u blizini Gacka prema Crnoj Gori.

Ovo praktično znači da će, ako bude vedro i bez oblaka, padajući satelit moći biti posmatran s bilo koje tačke u BiH.

U ESA navode da je satelit tokom 16 godina radnog vijeka pružio mnoštvo informacija koje su revolucionirale perspektivu naučnika o Zemlji i o razumijevanju klimatskih promjena. Kada je ERS-2 lansiran, pojam klimatskih promjena bio je daleko manje cijenjen i shvaćen nego danas – ali misije ERS dale su naučnicima podatke koji su nam pomogli da počnemo da razumijemo uticaj koji ljudi imaju na planetu.

"Hiljade naučnih radova objavljeno je na osnovu podataka ERS-a, a zahvaljujući ESA-inom Heritage Space Programme, koji je omogućio da se podaci i dalje poboljšavaju i koriste, saznanja o našem svijetu koji se mijenja i rizicima s kojima se suočavamo i dalje će se poboljšavati", kažu u ESA.

--- ERS-2 reentry day thread --- Our Space Debris Office currently predicts that the #ERS2reentry will take place at: 15:49 UTC (16:49 CET) today, 21 February 2024 The uncertainty in this prediction is now just +/- 1.76 hours. The official 'ground track' of the satellite… pic.twitter.com/6x3SRvCtaA