Fantastični prizori iz svemira: Novi krater na Marsu

Nedavno se na površinu Crvene planete srušio meteorit i napravio krater širine 15 do 16 metara. Slika najnovije kosmičke posljedice se jasno vidi i na snimcima koje je napravio NASA Mars Reconnaissance Orbiter, koji Mars "fotografiše" već 13 godina uz pomoć High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) kamere.

Fotografija u boji snimljena je u aprilu, da bi do javnosti došla 6. juna, te na njoj može da se vidi velika crno-plavičasta „modrica“ koja je potpuno transformisala do tada monotonu crvenkastu površinu prekrivenu marsovskom prašinom. Budući da letjelica nije snimila sudar, nije poznato kada je krater tačno nastao, a pretpostavlja se negde između septembra 2016. i februara 2019. godine.

Eksperti ističu da je ovo jedan od najvećih svježih kratera koje su imali prilike da vide, što znači da je sudar nakon kojeg je formiran prilično redak događaj. Pretpostavlja se da je meteor koji je promenio reljef mjerio oko 1,5 metara u širinu, te da bi, da se kojim slučajem zaputio ka Zemlji, potpuno sagoreo pre nego što bi stigao do površine, a zbog prilično gušće atmosfere.

Tako se ovaj događaj opisuje kao podsetnik da je kosmos uglavnom nepoznat i da nemamo pojma šta u njemu krije, a kada je marsovski krater u pitanju najviše intrigira njegova boja, budući da bi plavičasta mogla da ukazuje na led koji se nalazio ispod crvenog peska.

