"Habl" uočio spiralnu galaksiju koja ostavlja bez daha

​Galaksije se javljaju u različitim oblicima i veličinama. Jedan od glavnih tipova galaksija koji vidimo u svemiru jeste spiralna galaksija – što se posebno lijepo vidi na snimku koji je napravio svemirski teleskop „Habl“.

U pitanju je galaksija NGC 2985, koja se nalazi na više od sedamdeset miliona svjetlosnih godina od našeg solarnog sistema, u sazvežđu Veliki medved.

Složena, skoro savršena simetrija koja je ovde prikazana otkriva nevjerovatnu kompleksnost galaksije NGC 2985.

Brojni gusto isprepleteni kraci šire se vrtložno iz sjajnog središta galaksije, i blede polako rasipajući se sve dok veličanstvena struktura ne nestane u praznini međugalaktičkog prostora.

Hiljadama godina, spiralne galaksije su se sudarale sa drugim galaksijama, što je često dovodilo do toga da se one sjedine. Ta spajanja izmijenila su vijugave strukture galaksija koje su se sudarile, izglađujući i zaokrugljujući njihove oblike.

Ti objekti imaju sopstvenih čari i lepotu koja se razlikuje od lepote spiralnih galaksija iz kojih su nastali.

#HubbleFriday Believe it or not, this long, luminous streak is a spiral galaxy like our Milky Way. But how could that be? It turns out that we see this galaxy, named NGC 3432, oriented directly edge-on to us from our vantage point here on Earth: https://t.co/uBxvIFuoo5 pic.twitter.com/kujK9X6yBb