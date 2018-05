Hrvati planiraju da pošalju satelit u svemir?

U Hrvatskoj nekoliko mjeseci postoji Jadranska aero-svemirska asocijacija (Adriatic Aerospace Association ili, skraćeno, A3) i ona ima ozbiljan plan. A to je proizvodnja i lansiranje prvog hrvatskog satelita u svemir do kraja iduće godine.

Portal "novac.hr" navodi da bi satelit trebalo da bude utemeljen na "CubeSat" platformi, ako pomenutu Agenciju u pionirskom poduhvatu ne pretekne Nenad Bakić koji je nedavno najavio lansiranje "PocketQube" satelita, u sklopu projekta sa školskom djecom "Croatian Makers".

Prema tome, ovaj medij navodi da bi satelit trebalo biti početak hrvatskog svemirskog programa, barem se tome nadaju.

Zvaće se Perun, prema bogu groma munje,"vrhovnom božanstvu u panteonu slavenskih bogova, prema slavenskoj mitologiji".

Napominju da to neće biti komplikovana i skupa satelitska grdosija kakve uglavnom kruže oko Zemlje, koje traju 15 do 20 godina i onda ostaju u svemiru bez mogućnosti nadogradnje. To finansiraju države i njihove svemirske agencije ili velike korporacije.

Ovdje je riječ o zadnjem kriku satelitske mode, majušna naprava dimenzija 10x10x10 centimetara i teška oko 1,5 kilograma, kakvih će samo ove godine u svijetu biti lansirano oko 500, zasnovana na "CubeSat" platformi - savršenoj za komercijalno nadgledanje Zemlje, naučna istraživanja te razvoj i testiranje novih tehnologija.

Upravo to je motivisalo grupu uglednih hrvatskih stručnjaka - od kojih trojica rade za NASA, Airbus i Njemačku svemirsku agenciju - da krenu u akciju. Projekat je razrađen, sad još samo treba da prikupe novac. Računaju da im treba više od 400.000 evra.

Prijaviće se na takmičenje u Hrvatskoj i inostranstvu te očekuju da finansije neće biti problem. Kada dobiju novac, odmah će početi raditi na satelitu, navodi "Novac.hr".

(Novac.hr)