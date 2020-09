Hubble snimio "narandžastu traku" koja je ostatak mrtve zvijezde

Svemirski teleskop Hubble uočio je ostatke zvijezde za koju se pretpostavlja da je eksplodirala prije oko 10.000 do 20.000 godina. Impresivni prizor asocira na narandžastu vrpcu.

Iz perspektive Zemlje, eksplodirana zvijezda je nekada bila u sazviježđu Labuda na sjevernoj hemisferi, a slika prikazuje samo dio eksplozivnog talasa koji se nalazi na udaljenosti od oko 2.400 svjetlosnih godina.

Spomenuta zvijezda bila je puno veća od Sunca i to otprilike 20 puta. Nakon što zvijezda eksplodira, ostaju njeni ostaci, koji su se u ovom slučaju emitirali na udaljenosti od 60 svjetlosnih godina, piše Mashable, a prenosi geek.hr.

Pri eksploziji zvijezde, njeni ostaci se miješanju s gasovima i prašinom u svemiru te se stvara prekrasan prizor svemirske trake.

Appearing like a delicate veil draped across the sky, this @NASAHubble image reminds us of the power of imagination. What does it look like to you?⁣ ⁣ In reality, it's part of a supernova blast wave in the constellation Cygnus, ~2,400 light-years away: https://t.co/R81y1rR1tS pic.twitter.com/2eyktwoZEo