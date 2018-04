Hubble snimio zvijezdu 32 puta veću od Sunca

Američka svemirska agencija NASA obilježila je, nekoliko dana unaprijed, 28 godina od lansiranja u svemir teleskopa Hubble objavljivanjem fotografije zvijezde nazvane Heršel 36, koja se nalazi 4.000 svjetlosnih godina od Zemlje, prenijela je agencija AP.

Slika koja podsjeća na živopisni akvarel, predstavlja izuzetno sjajnu zvijezdu u eksploziji ultraljubičastog zračenja. Heršel 36 je zvijezda 32 puta veća od Sunca.

Svemirski teleskop Hubble lansiran je 24. aprila 1990. godine. Telskop je od tada slikao 43.500 nebeskih tijela.

Teleskop, projekat koji je nastao saradnjom američke i evropske svemirske agencije, nalazi se u Zemljinoj orbiti i prikuplja naučne informacije.

These Hubble images compare two diverse views of the roiling heart of a vast stellar nursery, known as the Lagoon Nebula. The images, one taken in visible and the other in infrared light, celebrate Hubble’s 28th anniversary in space: https://t.co/UwC20K0c6R pic.twitter.com/IblF6ZbGx3