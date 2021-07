I čovjek na čelu NASA ne vjeruje da smo sami u svemiru

Direktor Američke svemirske agencije NASA Bil Nelson u intervjuu za Si-En-En (CNN) komentarisao je nedavno objavljeni izvještaj Nacionalne obavještajne službe o neidentifikovanim letećim objektima i rekao da ne vjeruje da smo "sasvim sami" u svemiru.

Bivši senatror Floride i jedan od dvojice kongresmena koji je letio u svemir, Bil Nelson, se od marta nalazi na čelu Američke svemirske agencije NASA. U intervjuu za Si-En-En Nelson je komentarisao izvještaja o neidentifikovanim letećim pojavama koji je podnesen američkom Kongresu i javno objavljen.

"Da li smo sami? Lično mislim da nismo", rekao je Nelson. "Svemir je tako veliki. Nastao je prije 13 i po milijardi godina. To je prilično mnogo. Ali ljudi su gladni ovakvih informacija, a mi ćemo nastaviti da tragamo", naveo je Nelson.

U pomenutom izvještaju zabilježene su 144 neidentifikovane vazdušne pojave, za koje nema konkretnog objašnjenja.

"Na osnovu naše analize podataka, ako i kada pojedinačni incidenti s neidentifikovanim letećim pojavama budu riješeni, oni će se naći u jednoj od pet mogućih kategorija: vazdušna pojava, prirodni atmosferski fenomen, američki napredni razvojni programi, strani napredni sistemi usmjereni protiv Sjedinjenih Država, i peta 'korpa' u koju se smještaju sve druge pojave", objasnio je Nelson.

Priznaje da nema saznanja o tome šta su mornarički piloti vidjeli. "Piloti su nešto vidjeli, pratili su objekte, pratili ih radarom. Ti objekti bi se iznenada premještali s mjesta na mjesto, a izvještaj nam kaže da je bilo više od 140 takvih viđenja", prenosi RTS.

Sada se čeka izvještaj naučnika, kako bi se vidjelo postoji li ikakvo objašnjenje sa naučne tačke gledišta.

Na pitanje novinarke Si-En-Ena šta on misli o tim letećim fenomenima, Nelson je naveo da je prije tri godine i lično razgovarao sa pilotima mornarice koji su imali susret sa ovim neidentifikovanim pojavama, i da smatra da tu "ima nečega".

"U slučaju da nisu u pitanju vanzemaljski leteći objekti, onda je u pitanju jako napredna tehnologija stranih sila, što bi nas u Americi trebalo da zabrine. Prema do sada raspoloživim informacijama, druge zemlje ne bi trebalo da imaju ovako naprednu tehnologiju", dodao je direktor NASA.

"Kada je riječ o svemiru, upamtite, svemir je tako veliki", naglasio je Nelson. "Mi u NASA imamo program koji se zove 'Traganje za vanzemaljskom inteligencijom'. Ali do sada nismo uspostavili komunikaciju s bilo kakvim inteligentnim oblikom života".

"Are we alone? Personally, I don't think we are." NASA Administrator Bill Nelson says he has read the classified version of the US intelligence report on the series of UFO sightings by Navy pilots and others. https://t.co/ixa68pVUjE pic.twitter.com/b7feDlz3Y1