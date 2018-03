Ilon Mask: Mars utočište u slučaju trećeg svjetskog rata

OSTIN - Probni letovi na Mars biće organizovani naredne godine, tvrdi jedan od najintirgantnijih biznismena iz Silikonske doline Ilon Mask.

"Mislim da ćemo uspjeti da organizujemo kratke letove na Mars i sa Marsa, tokom prve polovine naredne godine", izjavio je Mask na festivalu u Ostinu, u Teksasu, prenio je BBC.



On je rekao da je od ključnog značaja da ljudi stignu do Crvene planete prije "eventualnog" svjetskog rata.



Kolonija na Marsu, rekao je on, će smanjiti šanse produžetka novih Mračnih vremena ukoliko nuklearni sukob izbriše život na Zemlji, rekao je Mask.