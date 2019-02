Ilon Mask smatra da će put na Mars koštati koliko jedna kuća na Zemlji

Dok se mi ovde mahom bavimo unutrašnjim političkim problemima i preživljavanjem, na zapadu superbogataši poput Ilona Maska, Džefa Bezosa i Ričarda Brensona, troše vrijeme na stvari poput "svemirskih putovanja". Samim tim, običan svijet je počeo da se pita, "koliko bi takav put mogao da košta?".

Ričard Brenson, vlasnik Virgin Galactica, planira da prodaje karte za svemirsko putovanje za oko 250.000 dolara. Za tu sumu, dobija se nekoliko minuta pri nultoj gravitaciji, kratak uvid u to kako majka Zemlja izgleda iz orbite i pravac nazad.

Blue Origin Džefa Bezosa za cilj ima otprilike istu stvar, sa cijenom karte ne mnogo većom od Virginove.

Što se "kralja fah idiota" tiče, Ilona Maska, on sa SpaceX projektom planira nešto mnogo monumentalnije.

Za razliku od prethodne dvojice, koji su se zadovoljili svemirskim turizmom od kojeg mogu lijepo dodatno da zarade, Ilon u glavi ima kolonizaciju drugih planeta, tačnije Marsa.

Ovoga puta ćemo zaobići argumente koji pokazuju apsurdnost ostvarivanja takve ideje, te ćemo se bazirati na cijenu.

Novembra 2018., Mask je objelodanio u intervjuu za Axiosdocumentary na HBO-u, da je vjerovatnoća da se on "preseli" na Mars 70 odsto. Po njemu, putovanje i život na "Crvenoj planeti" će postati mogući.

Naravno, svaki trezven čojvek ovakve priče ne shvata pretjerano ozbiljno, tako da i nije bilo posebnog interesovanja za "cenu". To nije sprečilo Maska, da preko Twittera odgovori SPEXcastu da, ukoliko bi broj ljudi koji bi putovali na Mars bio dovoljan, karta bi koštala manje od 500.000 dolara a možda čak i manje od 100.000 dolara. Interesantno viđenje šefa Tesle, a tolerancija "šala mala".

Na zapadu 100.000 dolara nije neka suma, pa čak ni 500.000. Pitanje je, da li bi oni bili voljni da napuste svoj komfor i (relativno) svjež vazduh na Zemlji, zarad prilično stupidne avanture odlaska na Mars?

Evo i Maskovog tvita u poznatom stilu: "To veoma zavisi od broja ljudi, ali ja sam uvjeren da će putovanje na Mars (povratna karta je besplatna) jednog dana koštati manje od 500.000 dolara a možda i ispod 100.000. To je dovoljno niska suma da većina ljudi u naprednim ekonomijama može da proda kuću na Zemlji i preseli se na Mars, ukoliko to želi.“

(AutoRepublika)