Indija uspješno lansirala raketu na Mjesec

Indija je danas uspješno lansirala svoju drugu misiju na Mjesec, nakon što je prije nedjelju zaustavila lansiranje letjelice zbog tehničkog problema.

Letjelica Chandrayaan 2 je lansirana danas iz svemirske stanice Šriharikote, a televizija je prenosila uživo, prenosi BBC.

Indija očekuje da će njena misija vrijedna 150 miliona dolara biti prva koja će sletjeti na južni pol Mjeseca.

Misija će biti fokusirana na mjesečevu površinu, traženje vode i minerala i mjerenje mjesečevih potresa.

Odbrojavanje 15. jula je zaustavljeno 56 minuta prije lansiranja zbog uočenog tehničkog problema na sistemu lansiranja, a mediji su prenijeli da je došlo do curenja iz helijumske boce u motoru rakete.

