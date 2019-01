Iran lansirao satelit, ali nije stigao u orbitu

Iran je danas, uprkos kritikama SAD, lansirao najmanje jedan satelit, ali on nije stigao u orbitu, rekli su iranski zvaničnici.

Raketa koja je nosila satelit "Pajam" nije dostigla "neophodnu brzinu" u trećoj fazi lansiranja, objasnio je ministar telekomunikacija Džavad Azari Džaromi iranskoj državnoj televiziji.

On je rekao da je raketa uspješno prošla prvu i drugu fazu prije nego što su u trećoj nastali problemi, ali nije objasnio šta je izazvalo pad rakete.

Najavio je, međutim, da će iranski naučnici nastaviti rad na razvoju raketa, prenosi AP.

Dok Sjedinjene Države optužuju Iran da lansiranjem satelita krši rezoluciju Saveta bezbjednosti kojom se Teheran poziva da ne preduzima aktivnosti u vezi sa balističkim raketama koje bi omogućile razvoj nuklearnog oružja, Iran to negira.

@azarijahromi : #Iran's Payam satellite not placed into orbit https://t.co/XIFtA6tw7o pic.twitter.com/txU32TfxbR