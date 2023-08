Istorijski poduhvat Indije: Letjelica slijeće na Mjesec, snimila zapanjujuće snimke (FOTO, VIDEO)

Indijska svemirska letjelica Chandrayaan-3 leti prema površini Mjeseca prije istorijskog pokušaja slijetanja i usput snima zapanjujuće slike.

Letjelica bi trebala započeti spuštanje prema površini Mjeseca danas oko 14.15 po našem vremenu. Ako uspije, Indija će biti prva svemirska sila koja će izvesti meko slijetanje na južni pol jedinog Zemljinog prirodnog satelita.

Ako bude uspješna, ova će misija označiti prvo kontrolirano slijetanje indijske svemirske letjelice na Mjesečevu površinu i učiniti Indiju četvrtom zemljom kojoj je ikada za rukom pošao takav pothvat. Trenutno su Sjedinjene Države, Kina i bivši Sovjetski Savez jedine nacije koje su izvele kontrolisano slijetanje svemirskih letjelica na Mjesec.

Indijska organizacija za svemirska istraživanja (ISRO) je juče objavila niz fotografija i snimaka snimljenih kamerama na letjelici. Jedan pogled na Mjesec iz ptičje perspektive snimljen je sa 70 kilometara iznad Mjesečeve površine. Još jedna slika, snimljena 20. avgusta, nudi krupni plan Mjesečevog prašnjavog sivog terena.

Chandrayaan, što znači "mjesečevo vozilo" na sanskrtu, lansiran je iz svemirskog centra Satish Dhawan u Sriharikoti u južnoj indijskoj državi Andhra Pradesh 14. jula. Svemirska letjelica polako se približava površini Mjeseca. Ova misija označava drugi pokušaj Indije da izvrši kontrolisano slijetanje na Mjesec. Prvi pokušaj, 2019. s Chandrayaan-2, završio je rušenjem letjelice na Mjesečevu površinu zbog problema sa softverom i poteškoća s kočenjem pri spuštanju.

Chandrayaan-3 Mission: The mission is on schedule. Systems are undergoing regular checks. Smooth sailing is continuing. The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement! The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY